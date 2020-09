VIDEO – Col Napoli tutto nel primo tempo: Eto’o-Milito-Lucio, 3-1 Inter

Condividi questo articolo

Samuel Eto’o Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 settembre 2009. Ai nerazzurri basta mezz’ora per sistemare il Napoli con un netto 3-1. In rete Samuel Eto’o, Diego Milito e – per la prima volta – Lucio.

QUATTRO – Alla quinta giornata della Serie A 2009/10 l’Inter trova la quarta vittoria consecutiva, contro il Napoli di Roberto Donadoni. L’avvio dei nerazzurri è a dir poco fulminante. Passano un minuto e cinquantotto secondi, e Samuel Eto’o firma già il vantaggio, approfittando di una bagarre in area su calcio d’angolo. E tre minuti dopo arriva addirittura il raddoppio Inter. Maicon esegue una percussione in verticale che non ammette opposizioni, e serve Diego Milito sul taglio. L’argentino trova la rete numero 5 in campionato superando agilmente il portiere con un destro secco. Non sono ancora passati cinque minuti dal fischio d’inizio, e l’Inter è già sul 2-0. Il Napoli è letteralmente stordito, e cade definitivamente al minuto 32. Lucio stacca perfettamente e di testa segna la rete del 3-0, la prima in maglia Inter. Al 37′ i partenopei riescono però ad accorciare, anche loro su calcio d’angolo. Ezequiel Lavezzi infila il gol della bandiera da pochi passi, completamente smarcato. Poi non succederà più nulla per i successivi 53 minuti di gioco: l’Inter vince 3-1 e guida già la classifica. Nel video YouTube di “BlueLoord” tutti gli highlights della partita: