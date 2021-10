VIDEO – Napoli-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Torino, posticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



SEMPRE DAVANTI – Napoli-Torino 1-0 nel posticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A. Il Napoli si mantiene a punteggio pieno e risponde al Milan. Sfortunato il Torino, con Rolando Mandragora che si fa male al ginocchio (pare grave) ed è sostituito da Ben Lhassine Koné. Quest’ultimo frana su Giovanni Di Lorenzo su una punizione, dando rigore ai partenopei. Dal dischetto Lorenzo Insigne è ancora imperfetto, Vanja Milinkovic-Savic azzecca l’angolo e si resta sullo 0-0. A inizio ripresa segna Di Lorenzo di testa su punizione, ma è in fuorigioco e il VAR annulla. Hirving Lozano, da subentrato, colpisce il palo con un diagonale col destro. Poi serve David Ospina per evitare lo 0-1 su tiro di Josip Brekalo, che poco dopo spreca calciando alto da ottima posizione su cross da destra. Un’azione insistita e casuale all’81’ decide il match: inserimento di Dries Mertens, palla rinviata addosso a Elif Elmas che di schiena in maniera involontaria serve un assist insensato a Victor Osimhen, per il colpo di testa da tre punti. Il Napoli eguaglia la miglior partenza nella sua storia, fatta con Maurizio Sarri in panchina.

Video con gli highlights di Napoli-Torino dal canale ufficiale YouTube del Napoli.