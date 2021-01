VIDEO – Napoli-Spezia 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Spezia, posticipo pomeridiano della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2



RISULTATO INCREDIBILE – Napoli-Spezia 1-2 nel posticipo pomeridiano della sedicesima giornata di Serie A. Colpaccio dello Spezia, che dopo diversi risultati negativi si riscatta in una delle condizioni più complicate possibili. Il Napoli fallisce fin dall’inizio diverse occasioni, soprattutto con Lorenzo Insigne (una su errore in disimpegno di Ivan Provedel). Lo stesso portiere ospite è invece bravo sul capitano azzurro, con un piazzato destinato all’angolino basso mandato in corner. Andrea Petagna va vicino al gol alla prima opportunità dopo essere entrato in campo, calciando addosso a Provedel da buona posizione. Al 58′ è molto più reattivo, quando anticipa Claudio Terzi su cross di Giovanni Di Lorenzo e in scivolata fa 1-0. Sembra tutto facile per il Napoli, che per un’ora domina, ma dieci minuti dopo Fabian Ruiz entra da dietro in maniera ingenua su Tommaso Pobega: rigore. Dal dischetto trasforma M’Bala Nzola, miglior marcatore dei liguri. Lo Spezia resta in dieci, per un secondo giallo molto discutibile ad Ardien Ismajli (sbraccia su Petagna, ma non fa granché). Si pensa a un assedio del Napoli, invece all’82’ clamoroso uno-due fra Nzola ed Emmanuel Gyasi, il centravanti francese conclude sul palo ma Di Lorenzo si fa sorprendere dal rimpallo e Pobega tocca da due passi per l’incredibile 1-2. Entra pure Fernando Llorente che ha l’ultima chance, ma al 94′ si dimentica di calciare pensando che lo faccia Elif Elmas e l’occasione sfuma. Gli azzurri potevano prendere tre punti a Inter e Milan, invece ora si ritrovano sotto la Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.