VIDEO – Napoli-SPAL 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Napoli-SPAL, match della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



ANCORA UN SUCCESSO – Napoli-SPAL 3-1 nella ventottesima giornata di Serie A. Quinta vittoria consecutiva per il Napoli, trasformato grazie alla cura Gennaro Gattuso. Quattro minuti e Fabian Ruiz serve Dries Mertens, splendido pallonetto e Karlo Letica è battuto. L’assistente segnala fuorigioco che non c’è, il VAR controlla e cambia la decisione. Alla mezz’ora palo di Lorenzo Insigne con un destro dal limite, subito dopo cross di Arkadiusz Reca e rigore in movimento di Andrea Petagna, che di sinistro pareggia per la SPAL in quello che sarà il suo stadio. Dura sette minuti l’1-1, al 36′ lancio di Elif Elmas per José Maria Callejon che stoppa e col destro in diagonale riporta avanti il Napoli. Nel finale del primo tempo Insigne farebbe il tris, ma Mertens stavolta in fuorigioco lo è davvero e il VAR interviene di nuovo. La SPAL si arrende definitivamente al 78′, Amin Younes appena entrato irrompe di testa su cross di Fabian Ruiz e da dentro l’area piccola mette dentro il gol della tranquillità. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.