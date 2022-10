VIDEO – Napoli-Sassuolo 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Sassuolo, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



UNA PASSEGGIATA – Napoli-Sassuolo 4-0 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Il Napoli trova la tredicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni, fra campionato e Champions League. L’assolutamente nulla resistenza del Sassuolo non regge nemmeno quattro minuti, poi su cross di Giovanni Di Lorenzo prolunga Khvicha Kvaratskhelia per Victor Osimhen che controlla e segna da posizione defilata. Sempre nel primo quarto d’ora scheggia la traversa Mario Rui da fuori e Andrea Pinamonti calcia a lato da centro area. Al 19′ stesso asse dell’1-0: cross di Kvaratskhelia, stavolta basso dal fondo, e Osimhen irrompe per la doppietta. Un lancio di Mario Rui al 36′ pesca Kvaratskhelia in area, splendido aggancio e conclusione secca per il 3-0. Spettacolare, ancora una volta, la prestazione del georgiano. Nella ripresa la partita è senza storia, nonostante il Sassuolo in alcune circostanze provi a trovare il gol della bandiera. Arriva invece la tripletta di Osimhen: al 77′ sfrutta un errore di Hamed Junior Traoré, entra in area e segna in pallonetto. A sei minuti e mezzo dal 90′ Armand Laurienté entra in ritardo su Diego Demme, si prende un secondo giallo evitabilissimo e lascia i suoi in dieci. Napoli a +6 sul Milan, che giocherà alle 20.45 in casa del Torino.

Video con gli highlights di Napoli-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.