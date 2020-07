VIDEO – Napoli-Sassuolo 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Sassuolo, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



GOL ANNULLATI DA RECORD – Napoli-Sassuolo 2-0 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Al Napoli bastano due gol per vincere, al Sassuolo non basta segnarne quattro perché sono tutti annullati. Epilogo assurdo dell’anticipo del San Paolo, ultima partita in casa per Gennaro Gattuso in stagione visto che chiuderà sul campo di Inter e Lazio. All’8’ Piotr Zielinski serve Elseid Hysaj che si accentra da sinistra, dopo un po’ invitato al tiro calcia col destro e trova l’angolino basso. È il suo primo gol in Serie A, alla presenza numero 189 e quasi sei anni dopo l’esordio (31 agosto 2014). Al Sassuolo annullati due gol, entrambi di Filip Djuricic, per fuorigioco (il primo gol VAR): il serbo pensa di essere sfortunato, non sa cosa succederà nella ripresa. Subito dopo l’intervallo pareggia Francesco Caputo, che farebbe venti gol in campionato, ma Domenico Berardi che avvia l’azione è in fuorigioco: annullato pure questo. Il VAR entra in gioco anche circa un quarto d’ora più tardi, con ruoli ribaltati: fuorigioco di Caputo, poi a seguire segna Berardi ma è tutto inutile. Il Sassuolo si demoralizza e il suo finale di partita è in calo. Dries Mertens, appena entrato, si fa ammonire al 70’ e salterà l’Inter, mentre Kostas Manolas esce per problemi fisici. Un altro subentrato, Matteo Politano, colpisce il palo a quattro minuti dal termine. Gli azzurri la chiudono al 93’, con un destro di Allan che supera Andrea Consigli. Il centrocampista brasiliano del Napoli aveva segnato soltanto all’andata proprio col Sassuolo. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.