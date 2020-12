VIDEO – Napoli-Sampdoria 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 199945887

Napoli-Sampdoria, match dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



IN RIMONTA – Napoli-Sampdoria 2-1 nell’undicesima giornata di Serie A. Il Napoli vince la prima partita di campionato con lo stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Ci vuole una rimonta per gli azzurri, perché il vantaggio è della Sampdoria: apertura sulla sinistra per Jakub Jankto, che sfrutta l’assist di Valerio Verre e col sinistro piega Alex Meret al 20′. Gennaro Gattuso riesce però a risistemare le cose con i cambi, perché vanno a segno due subentrati. Al 53′ cross di Dries Mertens e colpo di testa di Hirving Lozano, che pur non essendo certo alto sovrasta Tommaso Augello e pareggia. Lo stesso messicano sfiora il vantaggio, con un bel destro rasoterra in diagonale che si stampa sul palo. Quando il Chucky, al 68′, lascia sul posto sempre Augello e crossa trova sul dischetto del rigore Andrea Petagna, che di testa firma il sorpasso. Per lui è un gol dell’ex, ma pure uno da tre punti. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.