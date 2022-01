VIDEO – Napoli-Salernitana 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Salernitana, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



RIGORI DISCUSSI – Napoli-Salernitana 4-1 nella ventitreesima giornata di Serie A. Il Napoli stravince il derby campano, con qualche polemica, e aggancia il Milan al secondo posto. Casuale il vantaggio, con un rimpallo su Eljif Elmas a favorire Juan Jesus per il sinistro vincente. Più di un dubbio, inizialmente, sia per la posizione di Elmas sia per il controllo (fra spalla e braccio), poi il VAR convalida. Al 33′ però pareggia la Salernitana, tacco di Joel Obi per Wajdi Kechrida e cross per la bella girata di Federico Bonazzoli. Non dura fino all’intervallo, perché nel recupero del primo tempo Elmas subisce fallo (piuttosto leggero) da Frédéric Veseli e causa il primo rigore del pomeriggio. Trasforma Dries Mertens al 49′ del primo tempo e si va al riposo. Al 47′ (complessivo) corner battuto corto, palla che staziona in area e su tiro-cross di Mertens devia in rete Amir Rrahmani. Nella ripresa in campo Lorenzo Insigne che ottiene il secondo rigore, per un suo tiro respinto sempre da Veseli. Per l’arbitro Luca Pairetto è mano, secondo giallo e rosso, ma il primo tocco del difensore è col fianco: decisione più che dubbia. Mertens lascia battere Insigne, che può così segnare il definitivo 4-1 al 53′.

Video con gli highlights di Napoli-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.