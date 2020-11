VIDEO – Napoli-Roma 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Roma, posticipo della nona giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



L’OMAGGIO – Napoli-Roma 4-0 nel posticipo della nona giornata di Serie A. Il Napoli infligge la prima sconfitta stagionale sul campo alla Roma e celebra al meglio la memoria di Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì. Il primo gol non può che essere del capitano, e su punizione. Dal vertice sinistro dell’area di rigore Lorenzo Insigne scavalca la barriera e fa 1-0 al 31′. Scontata la dedica, mostrando una maglia col numero 10 e la scritta Maradona. Il raddoppio arriva al 64′, con Insigne che serve Fabian Ruiz per un tiro sotto le gambe di Juan Jesus (subentrato nel primo tempo all’infortunato Gianluca Mancini) che lascia immobile Antonio Mirante. Il portiere della Roma fa molto peggio all’81’, quando non trattiene un tiro di Elif Elmas e Dries Mertens può così facilmente fare tris. Cinque minuti dopo conclude il poker Matteo Politano, che passa con un po’ di fortuna in mezzo alla difesa giallorossa e, dopo aver saltato Mirante, segna a porta vuota. Poker completato, e il Napoli si risolleva in classifica. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.