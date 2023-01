VIDEO – Napoli-Roma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Roma, posticipo della ventesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



SEMPRE PIÙ IN FUGA – Napoli-Roma 2-1 nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. Il Napoli vince anche questo big match e ora ha tredici punti di vantaggio sulla seconda, diventata nel frattempo l’Inter. La Roma va vicina al vantaggio al 12′, con indecisione tra Alex Meret e Kim Min-jae col difensore che sfiora l’autogol di testa ed è fortunato perché trova il proprio palo. Al 17′ Napoli avanti: cross di Khvicha Kvaratskhelia, gran controllo di Victor Osimhen ad aggirare Roger Ibanez e destro potente sotto l’incrocio. Gol bellissimo del nigeriano, sempre più capocannoniere. Nel recupero del primo tempo Alex Meret ferma Leonardo Spinazzola, mantenendo l’1-0. Il portiere del Napoli nega il gol alla Roma anche al 62′, su deviazione ravvicinata di Bryan Cristante. Dopo tante occasioni, in una partita di altissimo profilo, al 75′ arriva il pareggio: cross da destra di Nicola Zalewski e sul secondo palo Stephan El Shaarawy supera sia Hirving Lozano sia Meret. Ma che sia l’anno del Napoli lo dimostrano anche gli episodi. Luciano Spalletti mette dentro Giovanni Simeone, che all’86’ si gira alla perfezione al limite e fulmina Rui Patricio per il 2-1. Nel recupero il portiere ospite evita il tris a Giacomo Raspadori.

Video con gli highlights di Napoli-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.