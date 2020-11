VIDEO – Napoli-Milan 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Napoli-Milan, posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



CONFERMA IN VETTA – Napoli-Milan 1-3 nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Lo scontro diretto per il primo posto se lo aggiudca il Milan, che si riprende così la leadership dopo il sorpasso del Sassuolo di ieri pomeriggio. Con Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli positivi al Coronavirus in panchina ci va Daniele Bonera, alla sua prima da “tecnico”. Dopo venti minuti il solito asse, con cross di Theo Hernandez e colpo di testa di Zlatan Ibrahimovic vale il vantaggio. Splendido il gesto atletico dello svedese, che manda il pallone nell’angolino basso anticipando Kalidou Koulibaly. Cinque minuti dopo salva il risultato Gianluigi Donnarumma, con un miracolo su Dries Mertens. Sull’angolo seguente mischia clamorosa, con altro intervento prodigioso di Donnarumma,traversa di Giovanni Di Lorenzo e acrobazia di Hirving Lozano toccata sopra la traversa: incredibile come il pallone non sia entrato. Quello che finisce dentro è invece al 54′, ancora di Ibrahimovic, addirittura di ginocchio su cross sul secondo palo stavolta di Ante Rebic. Per Ibra dieci gol in appena sei presenze, poi però esce infortunato. Il Napoli accorcia al 63′, gol di Mertens bravo ad andare via nello stretto ad Alessio Romagnoli, ma è solo un’illusione. Questo anche perché l’ex Tiémoué Bakayoko, pochi istanti dopo, già ammonito ferma Theo Hernandez e si prende il secondo giallo. In dieci resta anche il Milan, per l’infortunio di Franck Kessié a inizio recupero a cambi finiti. È però proprio un subentrato, Jens Petter Hauge, a chiudere i conti al 95′. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.