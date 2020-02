VIDEO – Napoli-Lecce 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Lecce, match della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



IL TRACOLLO – Napoli-Lecce 2-3 nella ventitreesima giornata di Serie A. Si ferma la risalita del Napoli e in maniera incredibile, col Lecce che coglie tre punti fondamentali salvezza. Mezz’ora di dominio azzurro, poi a sorpresa colpiscono gli ospiti con un tap-in di Gianluca Lapadula su tiro respinto corto da David Ospina. Lorenzo Insigne, su assist di Matteo Politano alla prima da titolare, colpisce il palo spalle alla porta. Dries Mertens, subentrato dopo l’intervallo, riceve palla da Insigne e crossa basso per Arkadiusz Milik, che quasi sbaglia ma pareggia con l’aiuto della traversa. 1-1 che regge tredici minuti, al 61′ Filippo Falco crossa e Lapadula anticipa Giovanni Di Lorenzo per fare doppietta. Ancora un errore pesante della difesa del Napoli, per tutta la stagione molto negativa. È invece favoloso il tris del subentrato Marco Mancosu (in campo mentre il VAR controllava una simulazione di Milik, in realtà apparso evidente fallo da rigore di Giulio Donati) all’82’, una splendida punizione dai venticinque metri che sbatte sul palo e finisce dentro. Non basta al 90′ José Maria Callejon che accorcia in rovesciata su assist di Diego Demme ed errore di Fabio Lucioni, nuovo stop per Gennaro Gattuso. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.