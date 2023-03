VIDEO – Napoli-Lazio 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Lazio, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



COLPO CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Lazio 0-1 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. La Lazio ottiene il risultato a sensazione e scavalca almeno per il momento Inter e Milan portandosi al secondo posto. Non è la serata giusta per il Napoli, che fatica a superare la retroguardia biancoceleste ed è spesso costretto a ripartire dai due difensori centrali. Lo 0-0 rimane fino al 67′, poi su un pallone messo in mezzo Khvicha Kvaratskhelia respinge male di testa e si avventa al limite dell’area Matias Vecino, che con un gran destro fulmina Alex Meret. Il Napoli si riversa in attacco, con Luciano Spalletti che fa diversi cambi offensivi per cercare di riprendere il risultato. Ci va vicino con un colpo di testa di Victor Osimhen sulla traversa, poi ribattuta di Kim Min-jae respinta e successivo tocco di mano di Giovanni Di Lorenzo sulla carambola a fermare l’azione. Nel finale è però la Lazio a sfiorare il raddoppio, con una punizione di Sergej Milinkovic-Savic sull’incrocio dei pali. Seconda sconfitta per il Napoli dopo quella contro l’Inter, la prima in casa.

Video con gli highlights di Napoli-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.