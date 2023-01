VIDEO – Napoli-Juventus 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Juventus, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



L’UMILIAZIONE – Napoli-Juventus 5-1 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Altro che campionato riaperto, il Napoli lo mantiene chiuso con una prova di forza clamorosa. Schiantata la Juventus, presentatasi al Maradona con otto vittorie consecutive tutte senza prendere gol. L’inguardabile difesa juventina crolla al 14′, quando Wojciech Szczesny fa quello che può su Khvicha Kvaratskhelia ma non può nulla sulla ribattuta di Victor Osimhen. Dopo una traversa di Angel Di Maria un orrore di Gleison Bremer (uno dei tanti…) porta al raddoppio del Napoli, al 39′ spiana la strada a Osimhen che serve Kvaratskhelia per il piazzato del raddoppio. Di Maria, unico a salvarsi per la Juventus, tre minuti dopo vince un rimpallo e in maniera fortunata accorcia. Chi pensa che sia il via a una ripresa di sofferenza per il Napoli, perché la Juventus va all’intervallo in crescendo, si sbaglia di grosso. Al 55′, su corner da destra, dimenticato Amir Rrahmani in area che calcia al volo e fa 3-1. Osimhen, che poco prima si era mangiato la doppietta con una conclusione alta dopo aver fatto tutto benissimo, la trova al 65′ su cross di Kvaratskhelia, dopo l’ennesimo errore di Bremer. Sette minuti più tardi completa il pokerissimo il subentrato Eljif Elmas, con un sinistro deviato da Alex Sandro. Napoli stellare, a +10 sulle inseguitrici.

Video con gli highlights di Napoli-Juventus dal canale ufficiale YouTube del Napoli.