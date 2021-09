VIDEO – Napoli-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Juventus, anticipo della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



ANCORA SCONFITTI – Napoli-Juventus 2-1 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. La Juventus perde ancora e sprofonda a -8 dalla vetta. Il Napoli si fa male da solo in avvio, ma poi trova la forza di rimontare e restare a punteggio pieno. Dopo dieci minuti erroraccio di Kostas Manolas che regala palla ad Alvaro Morata con un retropassaggio folle, per lo spagnolo è facile piazzare il destro dello 0-1. Fa altrettanto Lorenzo Insigne sempre nel primo tempo, ma Dejan Kulusevski non sfrutta l’omaggio e tira addosso a David Ospina. Proprio Insigne però avvia l’azione del pareggio al 57′: destro a giro che Wojciech Szczesny non trattiene e Matteo Politano mette dentro da posizione defilata. Altro errore del portiere polacco, dopo quello di Udine. Entra Moise Kean, al nuovo debutto con la Juventus, ma fa un danno incredibile: a cinque minuti e mezzo dal 90′ prova a fare autogol su corner per il Napoli, Szczesny salva il colpo di testa del suo compagno sulla linea ma Kalidou Koulibaly ribadisce in rete. Nel dopogara lite fra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, segnalata dal primo in conferenza stampa.

Video con gli highlights di Napoli-Juventus dal canale ufficiale YouTube SSCNapoli.