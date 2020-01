VIDEO – Napoli-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Napoli-Juventus, posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



LA GRANDE IMPRESA – Napoli-Juventus 2-1 nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il Napoli dà un dispiacere a Maurizio Sarri. Nel primo ritorno da ex al San Paolo il tecnico perde: la Juventus poteva chiudere il campionato, invece vede Inter e Lazio recuperare un punto. Primo tempo che si chiude sullo 0-0, a inizio ripresa infortunio per Miralem Pjanic costretto a lasciare il campo. È il segnale che qualcosa non va nei bianconeri, e al 63’ su gran tiro di Lorenzo Insigne la risposta di Wojciech Szczesny non basta, perché Piotr Zielinski arriva per primo e sblocca il risultato. All’86’ cross di José Maria Callejon per Insigne, che si coordina alla perfezione e (complice un leggero tocco di Matthijs de Ligt) raddoppia facendo esplodere il San Paolo. Cristiano Ronaldo prosegue il suo score perfetto nel 2020 e, proprio al 90′, anticipa di punta Alex Meret su lancio di Rodrigo Bentancur. C’è tutto il recupero di sofferenza per il Napoli, ma l’ex Gonzalo Higuain in rovesciata non impensierisce Meret. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.