VIDEO – Napoli-Juventus 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne (L) celebrates with Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen after opening the scoring during the Italian Serie A football match Napoli vs Juventus on February 13, 2021 at the Diego Maradona (San Paolo) stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Napoli-Juventus, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



IL RILANCIO – Napoli-Juventus 1-0 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Nella situazione più difficile possibile il Napoli si riprende e riscatta alla grande la sconfitta in Supercoppa Italiana. Alla mezz’ora punizione lunga per tutti, ma Giorgio Chiellini sbraccia e prende in pieno Amir Rrahmani. Il kosovaro urla di dolore, colpito al volto dal difensore, e il VAR non può far altro che richiamare l’arbitro Daniele Doveri per un rigore netto. Lorenzo Insigne ha sbagliato i tre rigori precedenti contro la Juventus, l’ultimo neanche un mese fa, ma stavolta trasforma: 1-0 al 31′. Nella ripresa i bianconeri le provano tutte per ritrovare il pareggio, ma senza fortuna. Cristiano Ronaldo, sugli sviluppi di un angolo, ha la palla del pari ma tira addosso ad Alex Meret, subentrato nel riscaldamento all’infortunato David Ospina. Eppure è il migliore in campo, perché poi salva il risultato su Federico Chiesa, ancora Cristiano Ronaldo e soprattutto Alvaro Morata allo scadere. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.