VIDEO – Napoli-Inter, Handanovic e compagni carichi: Eriksen pimpante

Napoli-Inter si avvicina. I nerazzurri di Conte scenderanno in campo domani al San Paolo alle ore 21.00 per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Nell’allenamento della vigilia Handanovic e compagni appaiono carichi e pronti a scendere in campo. Eriksen particolarmente pimpante. Di seguito il video Twitter

PRONTI – Napoli-Inter è la sfida che deciderà chi tra Gennaro Gattuso e Antonio Conte andrà in finale di Coppa Italia. I nerazzurri, che partono dallo svantaggio dell’andata, proveranno a ribaltare la situazione affidandosi magari alla fantasia di Christian Eriksen: il danese potrebbe essere la vera sorpresa del match (vedi articolo). Di seguito il video pubblicato dall’Inter su Twitter.