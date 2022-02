VIDEO – Napoli-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Inter, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



PARI RECUPERATO – Napoli-Inter 1-1 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. L’Inter esce indenne dal secondo scontro diretto di fila, ma non vincendo ora rischia il sorpasso da parte del Milan. Dopo il KO nel derby la partita col Napoli doveva essere un test per la capolista, e l’inizio è terribile: Stefan de Vrij calcia il piede di Victor Osimhen, per l’ennesimo danno del suo 2022 finora disastroso. L’arbitro, richiamato al VAR, non può far altro che dare rigore e Lorenzo Insigne trasforma al 7′. Il gol lampo lancia il Napoli, che sfiora il raddoppio con un sinistro dal limite di Piotr Zielinski sul palo. Poi sbaglia anche Milan Skriniar, è fortunato che la mezza rovesciata di Insigne finisca alta. Per l’Inter solo un colpo di testa di Edin Dzeko, bloccato dal portiere del Napoli David Ospina. Ottanta secondi dopo l’intervallo, però, riecco la capolista: cross di Lautaro Martinez, colpo di testa di Dzeko con rimpallo su Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly a favorire il bosniaco per il destro sotto la traversa dell’1-1. Samir Handanovic deve poi salvare su Osimhen (di piede) ed Eljif Elmas (in uscita bassa). Risultato da non buttare, ma ora la vetta è in pericolo.

Video con gli highlights di Napoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.