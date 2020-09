VIDEO – Napoli-Genoa 6-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Matteo Politano Napoli-Genoa

Napoli-Genoa, posticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 6-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



ESAGERATI – Napoli-Genoa 6-0 nel posticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Il Napoli riporta sulla terra il Genoa: i rossoblù avevano vinto 4-2 all’esordio, ora vengono travolti. Si sblocca subito Hirving Lozano, che “emula” l’ex José Maria Callejon e su lancio di Dries Mertens di destro firma il vantaggio al 10′. Lukas Lerager fallisce il pareggio lisciando il pallone in piena area: errore che peserà tantissimo sull’economia della partita del Genoa. Pochi secondi dopo l’inizio del secondo tempo Piotr Zielinski apre e chiude l’azione del raddoppio, rifinita da un colpo di tacco di Victor Osimhen. Nella ripresa gli azzurri dilagano, nonostante l’infortunio di Lorenzo Insigne dopo venti minuti. Al 57′ fa tris Dries Mertens, di destro dal limite su palla persa da Lerager. Lozano si concede la doppietta al 65′, con ancora una palla persa in orizzontale dal Genoa e tocco di Mertens per smarcare il messicano. 5-0 al 69′, con gran giocata di Eljif Elmas in dribbling e destro piazzato, tre minuti dopo chiude il set Matteo Politano con un sinistro sul palo lontano. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.