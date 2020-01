VIDEO – Napoli-Fiorentina 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Fiorentina, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



CASA TABÙ – Napoli-Fiorentina 0-2 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Il Napoli ha un problema chiamato San Paolo, peraltro uno dei tanti. In campionato davanti al suo pubblico non vince dal 19 ottobre, poi solo delusioni. La Fiorentina vince con irrisoria facilità, contro una squadra allo sbando. A metà primo tempo, sugli sviluppi di un corner, Allan devia con la mano altissima e l’arbitro Fabrizio Pasqua viene richiamato al VAR, ma incredibilmente non dà rigore. Poco male per i viola, che passano al 26’: apertura per Marco Benassi che tocca al centro per Federico Chiesa, controllo e tocco di punta per battere David Ospina. È proprio il classe ‘97 a sfiorare la doppietta di testa, con Ospina che salva sulla linea. José Maria Callejon, invece, al 36′ fallisce di testa il pareggio mandando a lato su cross di Fabian Ruiz. A inizio ripresa Lorenzo Insigne prende il palo, quindicesimo per gli azzurri. Ancora Chiesa, su magia di Gaetano Castrovilli, è liberato in area da un filtrante alto e conclude col destro, ma Ospina è strepitoso. Il portiere colombiano, migliore dei suoi (e il Napoli qualche domanda dovrebbe farsela), non può però fare nulla al 74’, quando su apertura di Chiesa per Pol Lirola lo spagnolo fa proseguire per Dusan Vlahovic, che punta Sebastiano Luperto e con un gran sinistro sul secondo palo raddoppia e chiude i conti. Terza sconfitta di fila in campionato per il Napoli, mentre Giuseppe Iachini alla Fiorentina ne ha vinte tre in sei giorni. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.