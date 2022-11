VIDEO – Napoli-Empoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Empoli, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



SEMPRE PIÙ STACCATO – Napoli-Empoli 2-0 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Il Napoli vince per la decima giornata consecutiva e, complice il pareggio del Milan stasera a Cremona, va a +8 sulla seconda. Primo tempo non con tantissime occasioni, ne ha una Giacomo Raspadori proprio al 45′ ma il suo destro va di un soffio a lato. Al 52′ quest’ultimo serve André Frank Zambo Anguissa, baricentro basso e conclusione alta dalla zona del dischetto. Su un cross da destra Razvan Marin raccoglie il pallone ma se lo allunga, Victor Osimhen piomba sull’avversario e si fa toccare quanto basta per ottenere un rigore molto ingenuo. Hirving Lozano trasforma al 69′ nonostante il tocco di Guglielmo Vicario, 1-0. Per l’Empoli tutto diventa ancora più complicato al 74′, quando Sebastiano Luperto (ex Napoli) commette fallo su Lozano e si prende il secondo giallo. In undici contro dieci la capolista trova il raddoppio all’88’, con cross di Lozano per Osimhen che non ci arriva ma dietro di lui al volo Piotr Zielinski segna da ex. Poi c’è solo il tempo per una parata di Alex Meret su Nedim Bajrami.

Video con gli highlights di Napoli-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.