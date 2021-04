VIDEO – Napoli-Crotone 4-3, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Crotone, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



OTTOVOLANTE – Napoli-Crotone 4-3 nella ventinovesima giornata di Serie A. Il Napoli prima dilaga, poi si fa riprendere per colpe proprie ma alla fine vince lo stesso. Al 19′ Lorenzo Insigne, appena premiato come MVP di marzo del campionato, sblocca con un tiro deviato che beffa Alex Cordaz. Lo stesso attaccante tre minuti dopo crossa teso dal fondo al centro, dove Victor Osimhen deve solo spingere in rete il pallone del raddoppio. Da nigeriano a nigeriano al 25′, perché Simy dimenticato dalla difesa del Napoli sfrutta un cross di Ahmad Benali e col piatto destro accorcia. Il Crotone torna a -2 al 34′, con una gran punizione di Dries Mertens imparabile per Cordaz, e il belga prima del riposo prende anche la traversa da due passi. Ma i calabresi hanno un uomo in più in questo periodo: Simy, fra i migliori marcatori in Europa da inizio marzo, al 48′ prende il tempo a Kostas Manolas e accorcia di nuovo. Incredibile quanto accade al 59′, quando Nikola Maksimovic su pallone innocuo se lo fa rubare da Junior Messias che si invola verso la porta e col mancino pareggia. Sul Napoli piombano di nuovo i fantasmi delle follie difensive come in tante altre circostanze, ma stavolta non ci sono punti persi. Ed è proprio un difensore a risolvere la questione, Giovanni Di Lorenzo al 72′ trovando lo spazio giusto per il 4-3. Juventus agganciata al quarto posto, e mercoledì all’Allianz Stadium sarà scontro diretto Champions League. Un recupero che vale tantissimo. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.