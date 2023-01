VIDEO – Napoli-Cremonese 6-7 DTR, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Napoli-Cremonese, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 6-7 dopo i tiri di rigore (2-2): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



L’IMPRESA AL DEBUTTO – Napoli-Cremonese 6-7 dopo i tiri di rigore (2-2) negli ottavi di finale di Coppa Italia. Non poteva esserci esordio migliore per Davide Ballardini alla Cremonese: passa ai quarti a sorpresa. A sorprendere il Napoli è Charles Pickel, che al 18′ spunta sul secondo palo su tiro-cross di David Okereke e segna da due passi. Pari contestato, tanto che ci vuole un po’ per convalidarlo. Al 33′ gran tiro di Tanguy Ndombele respinto da Marco Carnesecchi, sulla respinta gli frana addosso Giovanni Simeone che di testa prende la traversa ma Juan Jesus ribadisce in rete. Si riprende a giocare e il Napoli segna ancora, al 36′ con cross di Alessandro Zerbin per la bella girata di testa di Simeone. La Cremonese riesce a pareggiare all’87’, quando ormai sembrava finita, con un colpo di testa preciso di Felix Afena-Gyan su cross da destra di Luca Zanimacchia. Tempi supplementari: al 100′ i grigiorossi restano in dieci, per il doppio giallo a Leonardo Sernicola. Entra subito Victor Osimhen, che impegna Carnesecchi con un colpo di testa sulla cui ribattuta Simeone riesce nell’impresa di colpire palo e traversa. Rigori: prime tre serie tutte a segno, poi Stanislav Lobotka spiazza Carnesecchi ma manda a lato alla sua sinistra. In gol Emanuele Valeri e Osimhen, il rigore decisivo tocca ad Afena-Gyan: ripete quanto fatto all’87’, cinque su cinque dei grigiorossi. Clamoroso colpaccio della Cremonese: ai quarti la Roma, delusione del Napoli che vede sfumare il primo obiettivo.

