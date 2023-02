VIDEO – Napoli-Cremonese 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Cremonese, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Napoli-Cremonese 3-0 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Il Napoli riscatta la clamorosa sconfitta di un mese fa in Coppa Italia, portandosi almeno per una notte a +16 sull’Inter seconda. Al 9′ Johan Vasquez ha la palla per l’incredibile 0-1 per la Cremonese, ma il suo connazionale Hirving Lozano lo ferma con un grandissimo recupero difensivo. Dall’altra parte al 21′ Leonardo Sernicola colpisce di testa un cross da destra provandolo a mandare in angolo, Khvicha Kvaratskhelia però sceglie di tenere in campo il pallone e rientrare verso l’interno, dove col destro segna l’1-0. Punteggio che resta in bilico per un tempo, pur senza grosse discussioni. Al 65′ angolo di Piotr Zielinski, gira Giovanni Di Lorenzo e Marco Carnesecchi salva ma Victor Osimhen sulla linea raddoppia su sponda di Kim Min-jae. Entra Eljif Elmas e chiude il conto al 79′, con un bel destro in diagonale. La squadra di Luciano Spalletti sembra inarrestabile, quella di Davide Ballardini resta l’unica senza vittorie in Serie A.

Video con gli highlights di Napoli-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.