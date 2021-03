VIDEO – Napoli-Bologna 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lorenzo Insigne e Victor Osimhen (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images/OneFootball)

Napoli-Bologna, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



IL RILANCIO – Napoli-Bologna 3-1 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Napoli prende l’ultimo treno per la Champions League e, alla vigilia delle tre trasferte in una settimana contro Milan, Juventus e Roma, torna in corsa per il quarto posto. Mette in discesa la situazione Lorenzo Insigne, che all’8′ riceve palla da una grande giocata di Piotr Zielinski e piazza subito il vantaggio. Al Bologna vengono annullati due gol, entrambi di Rodrigo Palacio tornato titolare per Musa Barrow. Chi subentra è Victor Osimhen, che al 65′ su lancio ancora di Zielinski va via al suo diretto marcatore e con un tiro potente raddoppia. Poco dopo, però, il nigeriano fallisce la doppietta mandando fuori a porta vuota su generoso assist di Insigne. Errore che il Napoli rischia di pagare caro, perché la solita distrazione difensiva (stavolta di Diego Demme, che perde palla banalmente al limite) porta Roberto Soriano a rimettere il Bologna in gara al 73′. Ma c’è ancora Insigne a togliere Gennaro Gattuso dai guai, con un destro vincente per la doppietta al 76′. E il finale stavolta è tranquillo per gli azzurri, rispetto a mercoledì scorso. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.