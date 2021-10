VIDEO – Napoli-Bologna 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Bologna, posticipo della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



DI RIGORE – Napoli-Bologna 3-0 nel posticipo della decima giornata di Serie A. Il Napoli risponde al Milan e si mantiene in vetta alla classifica, con nove vittorie e un pareggio. Luciano Spalletti è squalificato, ma segue dalla partita la buona prova dei suoi. Il Bologna ci mette anche molto del suo: un errore al limite spiana la strada al vantaggio, con Elif Elmas che al 16′ arma il sinistro di Fabian Ruiz e la battuta potente dello spagnolo finisce sotto la traversa. In chiusura di primo tempo cross da sinistra, contrasto fra Victor Osimhen e Gary Medel con fallo fischiato al nigeriano. Il VAR richiama l’arbitro Marco Serra, che cambia la decisione: niente irregolarità in attacco ma tocco di mano del cileno, è quindi rigore. Dal dischetto stavolta Lorenzo Insigne è perfetto, 2-0 al 41′. Di tiro dagli undici metri per il Napoli ce n’è un altro all’ora di gioco, anche questo molto contestato dai giocatori del Bologna. È Osimhen, sfortunato in fase realizzativa ma bravo a procurarsi la massima punizione, a subire fallo da Ibrahima Mbaye. Lukasz Skorupski intuisce di nuovo l’angolo di Insigne, ma il tiro è troppo potente e al 62′ la partita è già chiusa (finisce senza recupero).

Video con gli highlights di Napoli-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.