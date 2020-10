VIDEO – Napoli-Atalanta 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Victor Osimhen Napoli-Atalanta

Napoli-Atalanta, anticipo della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



TUTTO NEL PRIMO TEMPO – Napoli-Atalanta 4-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. È il trionfo che rilancia il Napoli in classifica, e fa forse iniziare a venire tanti rimpianti agli azzurri per come è stata gestita la vicenda della gara con la Juventus. L’Atalanta, in genere schiacciasassi, viene demolita nel primo tempo e perde la vetta. Il risultato si sblocca al 23′, con un cross di Giovanni Di Lorenzo che pesca il tocco da due passi di Hirving Lozano. Il messicano, poco utilizzato nella scorsa stagione, raddoppia quattro minuti dopo con un gran destro a giro. Alla mezz’ora è già 3-0, con un gran sinistro di Matteo Politano sotto la traversa, imparabile. Potrebbe fare invece molto meglio Marco Sportiello al 43′, quando si inginocchia su un tiro non irresistibile di Victor Osimhen. Per il nigeriano, innescato da un rinvio addirittura del portiere David Ospina, è il primo gol in Serie A. Poco dall’Atalanta, che riesce solo a segnare il punto della bandiera con Sam Lammers al 69′. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.