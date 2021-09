VIDEO – Mourinho furia dopo Lazio-Roma, salta la conferenza stampa!

Mourinho non ha preso parte alla conferenza stampa di Lazio-Roma 3-2 (vedi highlights), ma non per polemica contro la classe arbitrale. Ecco il video di cosa è successo.

LA STRANEZZA – José Mourinho si è presentato in sala stampa al termine di Lazio-Roma, come di consueto. Il tecnico, però, ha visto solo un paio di giornalisti presenti. Questo a causa del protocollo, che non permette l’accesso a tutti i cronisti accreditati allo stadio ma solo di un ristrettissimo gruppo, generalmente delle TV. La decisione non è andata giù all’ex allenatore dell’Inter, che è voluto andare via. «Voglio parlare con la stampa», il virgolettato di Mourinho seguito poi da alcuni insulti. Alla fine poi la conferenza stampa non si è svolta del tutto, col portoghese che ha parlato solo alle TV. Lì, peraltro, ha criticato l’arbitraggio. Ecco il video con la scena della reazione di Mourinho, tratto dall’account YouTube RH11.