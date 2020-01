VIDEO – Moriero e l’Inter, l’ultimo gol vale tre punti: lo fa da ex al Cagliari

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 gennaio 2000. I nerazzurri vincono in rimonta al Meazza contro il Cagliari, in maniera ben più difficile rispetto a martedì sera in Coppa Italia: decide l’ex Moriero.

GOL DA RIMONTA – Venti anni fa l’Inter batteva 2-1 il Cagliari nella diciassettesima giornata di Serie A 1999-2000. Come un anno prima (ma lì era finita 5-1) è Dario Simic a segnare il primo gol contro i rossoblù: al 3′ corner corto e cross di Clarence Seedorf per il colpo di testa vincente del difensore. Il croato però al 17′ si dimentica di salire e tiene in gioco Luis Airton Oliveira, che controlla e pareggia senza grosse difficoltà. A dieci minuti dal termine espulso Jason Mayélé per doppia ammonizione e in inferiorità numerica il Cagliari, in piena zona retrocessione, cade subito. Tempo pochi secondi e, su pallone rimesso in mezzo da Ivan Zamorano, è Francesco Moriero a coordinarsi alla perfezione per un destro al volo dal limite che non lascia scampo ad Alessio Scarpi. È il suo ultimo gol all’Inter, visto che pochi mesi dopo passerà al Napoli, da ex perché in rossoblù aveva giocato dal 1992 al 1994. Di seguito il video di Inter-Cagliari dall’account YouTube “krabs rossoblu”.