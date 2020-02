VIDEO – Moratti, prima da presidente Inter: Berti lo omaggia, Brescia KO

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 febbraio 1995. Nella prima di Moratti da presidente, appena rilevato il club da Pellegrini, è Berti a firmare il gol che avvia la nuova era col Brescia.

ESORDIO IDEALE – Venticinque anni fa l’Inter batteva 1-0 il Brescia nella ventesima giornata di Serie A 1994-1995. Gli occhi del pubblico del Meazza per una volta sono più interessati alla tribuna che al campo: è infatti la prima volta di Massimo Moratti sugli spalti come presidente, dopo aver rilevato il giorno precedente la società da Ernesto Pellegrini. I due si presentano allo stadio assieme, in un vero e proprio passaggio di consegne. La partita si decide al 3′: Nicola Berti ribadisce in rete un tiro di Marco Delvecchio, inizialmente respinto dal portiere ospite Marco Ballotta. È un successo che vale un netto miglioramento in classifica, dopo una prima parte di campionato molto deludente. L’Inter, passata a Moratti, con questa vittoria stacca Foggia (1-1 contro la Sampdoria) e Napoli (sconfitto 1-0 dalla Juventus), scavalcando il Torino (KO 4-2 a Padova) e portandosi al decimo posto con ventisette punti all’inseguimento delle posizioni UEFA, poi raggiunte a fine stagione. Di seguito il video di Inter-Brescia dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.