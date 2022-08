VIDEO – Monza-Udinese 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Udinese, anticipo della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



DI RIMONTA – Monza-Udinese 1-2 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. L’Udinese trova la sua prima vittoria in campionato, mentre il Monza ancora non riesce a togliere lo zero dalla classifica. E sì che i brianzoli si illudono al 32′: Carlos Augusto mette in mezzo, Gianluca Caprari controlla e serve il solissimo Andrea Colpani che di sinistro segna con l’aiuto del palo. Dura però solo quattro minuti l’1-0, con un suggerimento sulla destra per Rodrigo Becao con cross al centro per il tap-in di Beto. L’attaccante portoghese celebra così il ritorno da titolare dopo un lungo stop per infortunio. Gerard Deulofeu potrebbe raddoppiare prima dell’intervallo: fa tutto benissimo, poi calcia sul fondo. Nell’ultimo istante del recupero del primo tempo miracolo di Marco Silvestri su Gianluca Caprari, con il portiere dell’Udinese che nega il 2-1 anche al 51′ su Samuele Birindelli. I friulani passano al 77: doppia triangolazione a favorire Destiny Udogie e tocco vincente. È il gol da tre punti, furia di Silvio Berlusconi nel post partita contro l’arbitro.

Video con gli highlights di Monza-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.