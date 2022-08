VIDEO – Monza-Torino 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Torino, anticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



ESORDIO NO – Monza-Torino 1-2 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Comincia male l’avventura del Monza nel massimo campionato, con una sconfitta a sorpresa. Dopo una settimana di tante polemiche, ultima in ordine di tempo l’esclusione di Sasa Lukic, il Torino improvvisamente si sveglia e ottiene i tre punti. Un errore di Samuele Birindelli al 43′ favorisce Nemanja Radonjic, tocco per Antonio Sanabria che fa proseguire Aleksej Miranchuk e la sua giocata morbida supera Michele Di Gregorio. Proprio Sanabria raddoppia al 66′, in sforbiciata da due passi su tiro-cross di Samuele Ricci. Il Monza prova a rimettersi in partita, ma il Torino riesce a chiudere tutti i varchi. I granata, vicini due volte al gol con lo scatenato Radonjic, non chiudono però definitivamente il match. Al 94′ una combinazione sulla sinistra porta a un cross deviato che Vanja Milinkovic-Savic non trattiene, Dany Mota accorcia ma il tempo per provare una rimonta non c’è. Amarezza in tribuna per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Video con gli highlights di Monza-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.