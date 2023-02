VIDEO – Monza-Milan 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Milan, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



CARAMBOLE FORTUNATE – Monza-Milan 0-1 nel’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Il terzo 1-0 consecutivo permette al Milan di imporsi nel “derby” con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Per il Monza è la prima sconfitta nel 2023, ma con la recriminazione per i tanti episodi mai andati a suo favore. Due parate di Ciprian Tatarusanu nel primo minuto e quindici secondi, su Patrick Ciurria e Andrea Petagna. Al 19′ invece destro a giro di Rafael Leao a scheggiare il palo. Michele Di Gregorio al 25′ non trattiene un tiro non irresistibile di Rafael Leao, poi si salva sulla ribattuta di Brahim Diaz. Al 31′ serie di rimpalli dopo un cross dalla destra, raccoglie ai sedici metri Junior Messias che con un sinistro potente piega le mani a Di Gregorio. Sembra tutto fatto per il raddoppio al 57′ quando Theo Hernandez viene servito solo davanti alla porta, ma manda incredibilmente sul fondo. Fortunatissimo il Milan al 73′, su tiro di Ciurria la palla sbatte sul palo, addosso a Tatarusanu e finisce fuori con una carambola assurda. Sprecano Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere all’85’ a porta vuota, ma il Milan non paga.

Video con gli highlights di Monza-Milan dal canale ufficiale YouTube del Monza.