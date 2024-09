VIDEO − Mondiale per club, indizio social della Fifa: annuncio a breve?

La prossima estate, quella 2025, si giocherà il Mondiale per club. Competizione nuova in cui sarà presente anche l’Inter. La Fifa ha appena lanciato un indizio social. Domani potrebbe esserci un annuncio.

INDIZIO – Praticamente tra meno di un anno ci sarà il Mondiale per Club. Dal 15 giugno al 13 luglio 2025 si giocherà la nuova edizione del Mondiale per Club. Un evento rinnovato, con 32 squadre rispetto ai precedenti format. Che diventerà un appuntamento imperdibile, in quanto quadriennale e non più incastrato all’interno dei campionati, riaumentandone il valore. L’Inter ha già avuto l’ufficialità il 17 dicembre. Il nuovo Mondiale per Club si giocherà negli Stati Uniti, con una prima fase e poi quella a eliminazione diretta (tipo Europei e Mondiali). Pochi minuti fa, tramite i propri canali social, la Fifa ha lanciato un nuovo breve video. Domani dovrebbe esserci un annuncio importante.

Mondiale per Club, tutte le squadre qualificate per il torneo della Fifa

Bayern Monaco – Germania

PSG – Francia

Inter – Italia

Borussia Dortmund – Germania

Porto – Portogallo

Atlético Madrid – Spagna

Benfica – Portogallo

Juventus – Italia

Red Bull Salisburgo – Austria

Chelsea – Inghilterra (vincente Champions League 2020-2021)

Real Madrid – Spagna (vincente Champions League 2021-2022)

Manchester City – Inghilterra (vincente Champions League 2022-2023)

Al-Hilal – Arabia Saudita (vincente AFC Champions League 2021)

Urawa Red Diamonds – Giappone (vincente AFC Champions League 2022)

Vincente AFC Champions League 2023-2024

Ulsan HD – Corea del Sud

Al Ahly – Egitto (vincente CAF Champions League 2020-2021 e 2022-2023)

Wydad Casablanca – Marocco (vincente CAF Champions League 2021-2022)

Espérance Sportive de Tunis – Tunisia (finalista della CAF Champions League 2023-2024 e qualificata in quanto l’altra finalista, l’Al Ahly, è già qualificata)

Mamelodi Sundowns – Sudafrica (Prima del ranking CAF)

Monterrey – Messico (vincente CONCACAF Champions League 2021)

Seattle Sounders – Stati Uniti (vincente CONCACAF Champions League 2022)

Club Leon – Messico (vincente CONCACAF Champions League 2023)

Vincente CONCACAF Champions Cup 2024

Palmeiras – Brasile (vincente Copa Libertadores 2021)

Flamengo – Brasile (vincente Copa Libertadores 2022)

Fluminense – Brasile (vincente Copa Libertadores 2023)

Vincente Copa Libertadores 2024)

River Plate – Argentina (Prima del ranking CONMEBOL non brasiliana)

Seconda del ranking CONMEBOL non brasiliana

Auckland City – Nuova Zelanda

Squadra dagli Stati Uniti in qualità di nazione ospitante del Mondiale per Club