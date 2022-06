VIDEO – Mkhitaryan, entrambi i test OK: pronto a giocarsi le sue chance all’Inter

Henrikh Mkhitaryan è pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter a parametro zero (vedi focus). Il centrocampista armeno, dopo aver superato la doppia serie odierna di visite mediche, firmerà il contratto. Ed è già in sede per farlo, come documentato in diretta da Inter-News.it (vedi aggiornamento). Di seguito il video con l’intervento del collega Andrea Paventi, inviato presso la sede nerazzurra a Milano per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).