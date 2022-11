Henrikh Mkhitaryan dopo Juventus-Inter 2-0 su Inter TV pensa che la mancata vittoria contro le big quest’anno sia solo una statistica e che è ancora tutto aperto per lottare fino all’ultimo per tutti gli obiettivi stagionali. Il centrocampista armeno, poi, sottolinea come nel primo tempo i nerazzurri abbiano sprecano almeno 2-3 palle gol.

Fonte: Canale YouTube [Inter]