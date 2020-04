VIDEO – Minaudo rovina il primo derby di Berlusconi, Inter-Milan 1-0

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 aprile 1986. Minaudo, ragazzo proveniente dalla Primavera, decide il primo derby di Berlusconi da presidente del Milan con un gol non certo prevedibile.

L’ESORDIO… PERDENTE – Trentaquattro anni fa l’Inter batteva 1-0 il Milan nella ventisettesima giornata di Serie A 1985-1986. È il primo derby per Silvio Berlusconi, diventato presidente dei rossoneri da appena due settimane, e ha compiuto diciannove anni il 22 marzo. La stracittadina viene decisa da un insospettabile, Giuseppe Minaudo: il centrocampista ha giocato sei partite in carriera fino a quel giorno, aggregato dalla Primavera. Mario Corso lo manda in campo dopo l’intervallo al posto di Luciano Marangon, e la scelta è vincente: al 77′ proprio Minaudo si avventa su un pallone finito sul palo e da due passi mette dentro. È l’unico gol del derby, che porta l’Inter a -1 dal Milan quarto in classifica con tre giornate ancora da giocare. Un successo fondamentale nella rincorsa alla qualificazione alla Coppa UEFA: a fine campionato i nerazzurri chiuderanno sesti, appena un punto sopra i rossoneri di Berlusconi, raggiungendo l’ultima piazza per le coppe europee. Di seguito il video di Inter-Milan dall’account YouTube “Michael Beshay”.