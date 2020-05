VIDEO – Milito avvia il Triplete dell’Inter: Roma stesa e Coppa Italia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 5 maggio 2010. Milito decide la finale di Coppa Italia tra la Roma e i nerazzurri di José Mourinho. Dallo Stadio Olimpico inizia la corsa verso il Triplete della stagione 2009/10.



PRIMO TROFEO – Il 5 maggio 2010 si posa la prima pietra del Triplete dell’Inter 2009/10. Allo Stadio Olimpico i nerazzurri conquistano la Coppa Italia, battendo col risultato di 0-1 la Roma di Claudio Ranieri. La finale inizia con un colpo tremendo per i tifosi interisti. Burdisso azzoppa Wesley Sneijder, che al 6′ alza bandiera bianca e lascia il posto a Mario Balotelli. L’Inter conduce la gara, e al 18′ trova il primo gol. Diego Milito insacca il vantaggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco del numero 22. È solo la prova del vantaggio vero e proprio, che arriva al 40′. Thiago Motta serve ancora Milito con un sontuoso tocco d’esterno. Il Principe resiste alla carica di due difensori e trafigge Julio Sergio sul palo lontano. Il risultato non cambia più fino al 90′, e l’unico sussulto avviene a due minuti dal termine. Francesco Totti si guadagna il proscenio piazzando un tremendo calcione a Balotelli, vicino alla linea di fondo. Rosso diretto per il capitano giallorosso, che termina nel peggiore dei modi la sua partita. Nel video YouTube di “michool82” tutti gli highlights della finale di Coppa Italia 2009/10 Roma-Inter.