VIDEO – Milito butta giù il muro del CSKA Mosca, l’Inter va verso il Triplete

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 31 marzo 2010. È ovviamente Milito, e chi altrimenti, a firmare l’unico gol nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il CSKA Mosca.



MILITO COME SEMPRE – Dieci anni fa l’Inter batteva 1-0 il CSKA Mosca nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2009-2010. Dopo aver battuto il Chelsea il sorteggio riserva i russi: sembra una sfida agevole, ma lo è solo sulla carta. Per un tempo si gioca a senso unico, ma senza riuscire a buttare giù il muro moscovita. Con l’inizio della ripresa la squadra di José Mourinho aumenta ulteriormente il forcing, ma serve solo a esaltare Igor Akinfeev: il portiere ospite fa muro su Dejan Stankovic e Samuel Eto’o. Al 65′ però un’intuizione di Wesley Sneijder smarca Diego Milito al limite dell’area, l’argentino si sposta il pallone sul destro e trova il varco giusto per sbloccare la situazione. Il Meazza esplode, ma non è certo un risultato che dà tranquillità: Goran Pandev prova a renderlo più rotondo, ma dopo aver saltato il portiere il suo tiro viene salvato sulla linea. Resta comunque un minimo vantaggio, che come noto sarà gestito eccome una settimana dopo. Di seguito il video di Inter-CSKA Mosca dall’account Dailymotion “imorenball”.