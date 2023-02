VIDEO – Milito manda un messaggio ai tifosi: «Carichi per domani, forza Inter!»

Diego Milito con un video pubblicato attraverso i canali ufficiali dell’Inter su Twitter ha invitato tutti i tifosi a tifare per la squadra a San Siro.

L’INVITO – Diego Milito manda un appello a tutti i tifosi interisti in vista di Inter-Porto: «Siamo tutti carichi per la partita di domani, servirà tifare domani perché è importante! Siamo tutti carichi, è sempre una grande emozione tornare qui a Milano ad Appiano Gentile e lo sarà anche domani a San Siro. Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo, forza Inter!». Di seguito il video pubblicato su Twitter.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]