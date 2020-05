VIDEO – Milito infernale, Maicon esagera: Inter, doppia beffa al Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 maggio 2012. A San Siro va in scena un derby dalla doppia goduria per l’Inter: con la vittoria per 4-2, i nerazzurri interrompono drasticamente la corsa scudetto del Milan. Mattatore della serata è Diego Milito, autore di una tripletta; Maicon chiude il punteggio a modo suo.

DIAVOLO A TRE – Il 6 maggio 2012, nel derby alla penultima giornata di Serie A, l’Inter veste i panni perfetta della terza incomoda. Con un risultato diverso dalla vittoria, infatti, per il Milan sarebbe addio allo scudetto. E alla fine sarà così, lo scudetto andrà alla Juventus di Antonio Conte. Per i rossoneri le cose si mettono male già al 14′: Samuel impatta di coscia, in mezzo all’area, una punizione dalla trequarti di Wesley Sneijder, e Diego Milito insacca facilmente da un metro. Il primo tempo è una semi-perfetta sinfonia degli uomini di Andrea Stramaccioni, ma si chiude con una beffa. Julio Cesar atterra Boateng in area, e Zlatan Ibrahimovic pareggia dal dischetto. Non passa nemmeno un minuto dall’inizio della ripresa, e lo svedese fa un numero di magia, infilando l’1-2 su Julio Cesar in uscita. L’Inter ritrova il pareggio dopo soli 6 minuti: doppietta anche per Milito, che trasforma un rigore guadagnato proprio da lui, grazie al fallo di Abate. Al 79′ la musica si ripete: fallo di mano di Nesta, rigore trasformato da Milito che firma una storica tripletta. All’87’ la partita si chiude definitivamente: Maicon trova un gol dei suoi da oltre 25 metri, un missile che finisce ad insaccarsi sull’incrocio del secondo palo. Nel video YouTube di “Football Channel” tutti gli highlights della partita: