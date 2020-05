VIDEO – Milito dà all’Inter il secondo trofeo del Triplete: 0-1 a Siena

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 maggio 2010. Per la seconda volta in 3 anni l’Inter si gioca lo scudetto a Siena, e anche stavolta esce vittoriosa. La gara viene risolta da Diego Milito, già firmatario della Coppa Italia.

E DUE! – Il 16 maggio 2010 si disputa la seconda, fondamentale tappa sulla dorata via del Triplete dell’Inter. All’ultima giornata di campionato, la Roma (seconda a -2) ospita il Chievo, mentre i nerazzurri si recano a Siena. I bianconeri toscani sono già retrocessi, ma rifiutano con sdegno il ruolo di sparring partner, avvicinandosi al vantaggio nei primi minuti. Poi la partita diventa un’autostrada a più corsie, che porta esclusivamente alla porta del Siena. Prima Mario Balotelli e Diego Milito vanno vicini al vantaggio nel giro di un minuto, depositando il pallone fuori di poco. Poi inizia il quarto d’ora di Curci: il portiere romano compie due autentici miracoli, su Milito prima e su Thiago Motta. Al 38′ Maicon pesca Balotelli con un cross teso dalla trequarti: stavolta è la traversa ad opporsi alla sforbiciata del numero 45. Il primo si chiude 0-0, e da Roma arrivano notizie infelici: Vucinic ha portato in vantaggio la Roma al 39′.

Siena-Inter 0-1: Milito la chiude subito

La ripresa allo stadio Artemio Franchi segue lo stesso, rutilante e incessante spartito. Al 53′ Javier Zanetti si scatena sulla sinistra, salta un paio di avversari e serve Milito poco fuori dall’area: l’argentino spara alto. Sono solo le prove finali, il gol interista è ormai ineluttabile. Ed arriva infatti quattro minuti più tardi, con gli stessi protagonisti. Il capitano Zanetti disegna un perfetto slalom sulla sinistra, si accentra e poi serve l’argentino, già in area. El Principe vanifica il fuorigioco toscano e stavolta non sbaglia: con un destro secco deposita la palla vicino al secondo palo. Si scatena la festa tricolore, in campo e sugli spalti: il risultato non cambia sino al fischio finale, e l’Inter è Campione d’Italia per la quinta volta consecutiva! Nel video Youtube di “hacidburn0” tutti gli highlights della partita: