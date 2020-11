VIDEO – Milito e Sneijder realizzano il miracolo di Kiev: 1-2 Inter all’ultimo!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 4 novembre 2009. In casa della Dinamo Kiev i nerazzurri trovano una vittoria fondamentale per rimanere aggrappati alla qualificazione agli ottavi. I gol, entrambi negli ultimi 5 minuti, sono di Diego Milito e Wesley Sneijder.

Dinamo Kiev-Inter 1-2: il tabellino

DINAMO KIEV – Bogush; Mikhalik, Khacheridi, Almeida, Vukojevic; Eremenko, Magrao, Ninkovic; Shevchenko, Milevskiy (70′ Gusev), Yarmolenko. All. Gazzaev

INTER – Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel (79′ Muntari), Chivu (46′ Balotelli); Zanetti, Cambiasso (46′ Motta), Stankovic; Sneijder; Eto’o, Milito. All. Mourinho

Gol: 21′ Shevchenko (DK), 86′ Milito, 89′ Sneijder (I)

Ammoniti: Almeida, Mikhalik (DK), Samuel, Lucio (I)

Il resoconto

Dinamo Kiev-Inter è la partita più cruciale, col senno di poi, della magnifica stagione 2009/10. José Mourinho arriva a quell’appuntamento del 4 novembre con appena 3 punti in altrettante gare. L’ultimo pareggio è arrivato proprio contro gli ucraini, nella sfida di andata del 20 ottobre (un rocambolesco 2-2). E adesso a Kiev è necessaria più che mai una vittoria, per non abbandonare i sogni di qualificazione agli ottavi. Non è dello stesso avviso Andriy Shevchenko, che anche con un’altra maglia continua a segnare contro l’Inter, portando in vantaggio i suoi al 21′. Un gol che martella alla base le speranze dei nerazzurri, che iniziano ad attaccare in modo forsennato. La porta difesa da Bogush sembra stregata, e il primo tempo si conclude 1-0. Nella ripresa, Mourinho decide di rinunciare alle marce basse: fuori subito Cambiasso e Chivu per Thiago Motta e Balotelli (all’intervallo), e poi dentro Muntari per Samuel (al 75′). Trazione esclusivamente offensiva, che paga solo all’86’. L’asse composto da Wesley Sneijder e Diego Milito confeziona il gol del pareggio: filtrante perfetto dell’olandese per l’argentino, che taglia dentro l’area e trafigge il portiere con un sinistro secco. A quattro minuti dal termine, inizia un’altra gara, e l’Inter inizia a spingere con ancor più prepotenza. Poi, all’89’, la svolta: Muntari trova un bel diagonale da sinistra, che Bogush devia lateralmente. Ma prima che la palla esca dal fondo Milito vi si avventa e prova a ribattere a rete: altra respinta di Bogush, che però non blocca. Il pallone rimane vagante a pochi centimetri dalla linea di porta, e ci pensa quindi Sneijder a scaricare in rete il 2-1, senza tanti fronzoli. Di seguito, nel video YouTube del club, gli highlights di Dinamo Kiev-Inter.