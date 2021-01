VIDEO – Milito beffa ancora Abate e regala i 3 punti all’Inter contro il Milan

Diego Milito

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 gennaio 2012. Contro il Milan è decisivo ancora Diego Milito, che firma il gol della vittoria beffando Abate.

ANCORA LORO – Il 15 gennaio 2012 l’Inter torna a vincere un derby contro il Milan, dopo il 2-0 di ritorno del 2010. E anche stavolta non solo c’è la firma decisiva di Diego Milito, ma anche il fondamentale aiuto di Ignazio Abate. Il primo tempo è a trazione (quasi) esclusivamente nerazzurra. Nei primi minuti arriva anche il gol di Thiago Motta, che esegue un terzo tempo perfetto su una punizione dalla destra. Tuttavia la rete viene annullata, quindi è tutto da rifare. Questo non spegne i furori dell’Inter, che continua ad attaccare senza soluzione di continuità. I rossoneri si affacciano raramente dalle parti di Julio Cesar, colpendo anche una traversa. Il primo tempo si chiude però sullo 0-0, il punteggio cambia solo ad inizio ripresa. Al 54′ Javier Zanetti sale sulla destra saltando diversi avversari, prima di lanciare in orizzontale per Diego Milito, in salita dal lato opposto. Ignazio Abate prova l’anticipo, ma il suo intervento si trasforma in un liscio che favorisce Milito. Il Principe si invola così verso la porta e trafigge Christian Abbiati con un diagonale letale. Rivediamo il gol-vittoria del numero 22 nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: