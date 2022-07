VIDEO – Milenkovic, l’Inter ha ciò che serve per avere l’OK della Fiorentina

Nikola Milenkovic è – di nuovo – in scadenza di contratto con la Fiorentina. Pertanto, senza ulteriore rinnovo, in estate stavolta andrà via. E le parole di Daniele Pradè fanno capire benissimo in che possibili direzioni. L’Inter lo segue insieme a Gleison Bremer (vedi video). E ha le caratteristiche giuste per far rispettare il patto tra la società viola e il difensore serbo. Di seguito il video con un estratto della conferenza stampa del Direttore Sportivo viola

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).