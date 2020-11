VIDEO – Milan-Verona 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Zlatan Ibrahimovic Milan-Verona

Milan-Verona, posticipo della settima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SALVI ALL’ULTIMO – Milan-Verona 2-2 nel posticipo della settima giornata di Serie A. Il Milan evita al 93′ la seconda sconfitta in tre giorni, prima in campionato dall’8 marzo, ma non dà lo strappo in classifica. Un gran Verona passa al 6′: corner con colpo di testa di Federico Ceccherini sulla traversa, Gianluigi Donnarumma evita che la palla entri in qualche modo ma la spinge dentro Antonin Barak. Per lui si tratta del terzo gol in sei giorni dopo la doppietta al Benevento. Al 19′ punizione da sinistra di Federico Dimarco, sulla respinta Mattia Zaccagni si coordina e trova sulla sua battuta la netta deviazione di Davide Calabria. Il terzino voleva rinviare, quindi è autogol. Stesso discorso al 27′, quando su cross da destra sfiora Franck Kessié e Giangiacomo Magnani infila la propria porta. Il Milan si riversa in avanti, ha tante occasioni ma trova davanti a sé un muro chiamato Marco Silvestri. Un’infinità le parate strepitose del portiere del Verona, bravo anche a disturbare Zlatan Ibrahimovic. A metà ripresa rigore piuttosto netto, fallo di Matteo Lovato su Kessié, ma lo svedese calcia altissimo. Al 90′ pareggerebbe Calabria, ma proprio Ibrahimovic tocca col braccio sulla sponda e il VAR annulla. Il pareggio è nell’aria e arriva nel terzo minuto di recupero, stavolta Ibrahimovic si fa perdonare e di testa trova l’angolo giusto dopo un altro miracolo del solito Silvestri in precedenza. Ma il Milan non può uscire soddisfatto da questa partita, a differenza dell’Hellas sempre più sorprendente. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.