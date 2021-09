VIDEO – Milan-Venezia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Venezia, match della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0 questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DECISA NELLA RIPRESA – Milan-Venezia 2-0 nella quinta giornata di Serie A. Il Milan raggiunge di nuovo l’Inter e, aspettando il risultato del Napoli in casa della Sampdoria, è primo in classifica. Rossoneri che provano a sbloccare il match entro l’intervallo, ma non ci riescono nonostante varie occasioni fra cui quelle di Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi, due dei volti nuovi di Stefano Pioli. Il volenteroso Venezia regge oltre un’ora, sfiorando pure il gol con Dor Peretz, poi al 68′ su cross di Ismael Bennacer la sponda di Theo Hernandez trova Brahim Diaz, che nell’area piccola sblocca il risultato. Per lo spagnolo si tratta del secondo gol in questa Serie A, dopo quello all’esordio sulla Sampdoria. All’82’ Alexis Saelemaekers serve Theo Hernandez, dimenticato dalla difesa del Venezia, e il sinistro del laterale francese è vincente. Finale in scioltezza per il Milan, che però ha dovuto attendere l’ultimo quarto di gara per prendersi i tre punti.

Video con gli highlights di Milan-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.