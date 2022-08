VIDEO – Milan-Udinese 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Udinese, anticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RIMONTA CON AIUTINO – Milan-Udinese 4-2 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Il Milan comincia con un successo la difesa del titolo. Questo nonostante dopo novanta secondi a passare sia l’Udinese: angolo tagliato di Gerard Deulofeu e nell’area piccola tocca di testa Rodrigo Becao. Per il brasiliano gol numero cinque in Serie A: ben tre al Milan. I rossoneri devono ringraziare l’arbitro Livio Marinelli e il VAR, che giudicano da rigore al monitor un contrasto fra Davide Calabria e Brandon Soppy dove in realtà è il primo a mancare il pallone e finire addosso all’avversario che cercava di evitare il gol. Dal dischetto scarta il regalo Theo Hernandez, 1-1 al 12’. Tre minuti dopo partita già ribaltata, con cross di Davide Calabria e girata a centro area del solissimo Ante Rebic. Deulofeu spreca un contropiede due contro uno: anziché tirare o servire Isaac Success sbatte addosso a Pierre Kalulu. Al 49′ del primo tempo, sul finire del recupero, l’Udinese riemerge e pareggia: cross da destra, Junior Messias si perde Adam Masina e la sua deviazione in tuffo è vincente. Dura appena lo spazio dell’intervallo il 2-2, perché alla ripresa del gioco i friulani si fanno male da soli. Sbaglia proprio Masina, che su un cross lungo regala il pallone a Brahim Diaz al quale non sembra vero di poter segnare. Al 68’ altro regalo: Roberto Pereyra perde banalmente palla nella sua area, tocco di Brahim Diaz per Ante Rebic che fa doppietta. E per il Milan l’esordio è vincente.

Video con gli highlights di Milan-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.