VIDEO – Milan-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Torino, anticipo della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



BASTA UN TIRO – Milan-Torino 1-0 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. Come accaduto più volte in questo inizio di stagione al Milan basta il minimo sforzo per ottenere i tre punti. Al 14′ corner da destra, sponda sul secondo palo dove Olivier Giroud corregge in rete per l’1-0 che non cambierà più. Torino mai pericoloso nel primo tempo, a inizio ripresa appena prima di uscire Andrea Belotti calcia male sprecando un’ottima occasione. Al suo posto dentro Antonio Sanabria, che chiama all’ottimo intervento Ciprian Tatarusanu, anche fortunato nel rimpallo. Nel finale un altro giocatore in campo nella ripresa, Dennis Praet, colpisce la traversa con un tiro dai sedici metri deviato da un avversario. Gli ultimi minuti vedono il forcing da parte del Torino, molto sfortunato però perché non riesce a trovare l’1-1 pur avendo creato di più. Al 94′ la palla buona arriva su un corner dove sale pure Vanja Milinkovic-Savic, ma Sanabria non riesce a deviare in rete nell’area piccola per una questione di centimetri. Nove vittorie e un pari per il Milan, in testa da solo almeno fino a domani sera.

Video con gli highlights di Milan-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.